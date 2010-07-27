Евросоюз ввел новые санкции против Ирана

Совет министров иностранных дел Европейского союза официально ввел новые санкции в отношении Ирана, сообщает Associated Press. В июне четвертый по счету раунд санкций против Ирана одобрил Совет безопасности ООН, сообщает Лента.ру.

Европейские санкции включают запрет на поставку в Иран оборудования двойного назначения, которое может быть использовано в ядерной программе, а также на инвестиции, техническое сотрудничество и передачу технологий в нефтяной и газовой сфере. Кроме того, иранские воздушные и морские перевозчики будут внесены в общеевропейский "черный список", а служащим Корпуса стражей Исламской революции будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Аналогичные санкции ранее ввели в отношении Ирана США. Кроме того, американские власти ввели систему штрафов для физических и юридических лиц, которые сотрудничают с Ираном в ядерной и ракетной сфере.

Россия уже объявила о готовности восполнить дефицит нефтепродуктов в Иране, возникший в результате санкций.

Со своей стороны власти Ирана заявили представителям ЕС и МАГАТЭ, что готовы без всяких условий возобновить переговоры по своей ядерной программе. Речь идет о плане обмена иранского низкообогащенного урана на топливные стержни для АЭС, уточняет Би-Би-Си.