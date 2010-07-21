Армия Израиля ограничит использование белого фосфора

Израильская армия намерена принять меры по сокращению жертв среди мирного населения в возможных конфликтах, сообщает Би-би-си.

В частности, армия Израиля заявляет об ограничении зарядов с белым фосфором в городских районах.

В ходе вторжения израильских войск в сектор Газа в декабре 2008 – январе 2009 года погибли 13 израильтян и около 1400 палестинцев.