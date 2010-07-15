Евросоюз и Грузия начинают переговоры по Соглашению об ассоциации

Сегодня Европейский Союз и Грузия начнут переговоры по Соглашению об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН.

“Грузия может быть уверенной, что ЕС продолжит оказывать поддержку в продвижении демократии, верховенства права и хорошего управления, в частности, в рамках Европейской политики соседства и Восточного партнерства”, - сказала К.ЭШТОН.

“Мы твердо поддерживаем территориальную целостность Грузии и приветствуем ее обязательства решать конфликты исключительно мирными средствами и с помощью дипломатических усилий”, - добавила она.

Согласно сообщению, официальное начало переговоров по Соглашению об ассоциации состоится сегодня в грузинском Батуми.

Кроме того, 16 июля К.ЭШТОН планирует посетить мониторинговую миссию ЕС, которая работает в Грузии после российско-грузинской войны 2008 года.

Главная цель Соглашения об ассоциации – достичь более тесной политической ассоциации и экономической интеграции.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз уже ведет переговоры по Соглашению об ассоциации с Украиной и Молдовой.

16 июля планируется начать такие переговоры с Азербайджаном, 19 июля – с Арменией.