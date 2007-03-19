Взрыв на шахте в Кузбассе: 25 погибших

В Кемеровской области России в шахте "Ульяновская" произошел взрыв, в результате которого погибли 25 человек. Об этом РБК сообщили в местном управлении МЧС. Пока не известно, есть ли под землей еще погибшие.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, авария произошла в результате взрыва метана.

По уточненным данным, 88 шахтеров выведены на поверхность, у пятерых из них обнаружены травмы различной степени тяжести. В шахте в момент взрыва находились 186 человек.

На месте аварии работают 12 отделений горноспасателей из Кемерово и Новокузнецка. Создан оперативный штаб по ликвидации аварии, который возглавил губернатор области Аман ТУЛЕЕВ, в настоящее время находящийся в пути к месту происшествия.

Кроме того, как сообщается, на место происшествия вылетят министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей ШОЙГУ и оперативная группа МЧС РФ, в которую войдут психологи.