В Москве пройдет учредительный съезд партии «Другая Россия»

10 июля в Москве пройдет учредительный съезд оппозиционной политической партии «Другая Россия».

Об этом УНИАН сообщил российский оппозиционер, руководитель организационного комитета cъезда Эдуард ЛИМОНОВ.

«Наша цель - создание второго фронта, политического (Первый - на Триумфальной площади в Москве каждого 31 числа, гражданский фронт, надпартийный, непартийный). Основная деятельность любой политической партии - борьба за власть, то есть за возможность изменить судьбу страны и ее граждан. Название партии есть название моей книги «Другая Россия», написанной в тюрьме Лефортово. С 2006 года название было адаптировано по моему предложению широкой оппозиционной коалицией «Другая Россия». Естественно, что партия, созданная мной будет рассматриваться властью как оппозиционная, а я - как враг. Как может быть по-иному?», - сказал Э.ЛИМОВОВ.

В тоже время, он подчеркнул, что вероятность регистрации партии «Другая Россия» Министерством юстиции РФ нулевая.

«Я уже ответил, что в существующем политическом климате единовластия, когда все подходы к избирательным урнам тотально контролируются власть имущими, мы не имеем шансов. Но моя идея - разбить их игру по их правилам, и навязать новые честные правила выборов, при которых они заведомо проиграют», - сказал Э.ЛИМОНОВ.

«Однако мы не станем просить регистрации. Мы будем требовать отмены регистрации партий как таковой. Общество созрело для поддержки подобных требований. В конце концов мы десять лет живем фактически в режиме чрезвычайного положения, при котором все свободы отменены. Пора кончать с чрезвычайным положением. А с Госдумой и законодательными собраниями мы разберемся, будут там проценты и удивительные, я уверен. Но мы их возьмем сами, народ нам окажет доверие», - добавил он.

Отвечая на вопрос, кто из российских оппозиционеров может войти в «Другую Россию», Э.ЛИМОНОВ сказал: «Слава Богу, сварливых и капризных «звезд» у нас пока нет. Мы хотим ориентироваться на рядовых граждан, ссорящиеся болтуны всех утомили, и на них уходят столько сил. Для них при министерстве культуры я бы создал «Палату умников»,чтоб не мешались под ногами, а гундели бы там свои речи, и ссорились вволю».

Кроме этого, он уверен, что в течении шести месяцев членами партии станут нужные 45 тыс. активистов. «Не забывайте, что я в политике 17 лет и за мной уже идут люди», - уверен он.