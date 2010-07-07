Россия должна дать Украине реальные гарантии безопасности

Координатор Гражданской инициативы “Обновление страны”, экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выступает за то, чтобы Россия предоставила Украине реальные гарантии безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.

Комментируя принятие постановления Верховной Рады “О Заявлении Верховной Рады Украины о предоставлении Украине реальных гарантий безопасности”, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что для Украины это важный документ.

“Российская Федерация должна предоставить гарантии относительно статуса полуострова Крым и Севастополя. Раз и навсегда наши партнеры должны определиться: статус Крыма - за Украиной, Севастополь – украинский город. И это будет по-дружески и по-партнерски”, - сказал он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО добавил, что озвучить такие гарантии безопасности руководство России должно на международном уровне.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, парламент принял постановление “О Заявлении Верховной Рады Украины о предоставлении Украине реальных гарантий безопасности”.

Кабинету министров поручено обеспечить подготовку международно-правового документа, направленного на развитие положений Будапештского меморандума и создание реальных международно-правовых гарантий национальной безопасности безъядерной Украины, осуществить необходимые шаги и процедурные формальности по его рассмотрению и подписанию ведущими ядерными державами мира – Российской Федерацией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Китайской Народной Республикой и Французской Республикой.

В заявлении отмечается, что 5 декабря 2009 года исполнилось 15 лет со дня подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины как государства, не владеющего ядерным оружием, к Договору о нераспространении ядерного оружия - Будапештскому меморандуму.

После подписания Будапештского меморандума Украина в определенный срок отказалась от всего ядерного оружия, размещенного на ее территории, последовательно и неуклонно соблюдала и соблюдает обязательства не принимать, не производить и не приобретать такое оружие.

В заявлении сказано, что увеличение за время, прошедшее после подписания Будапештского меморандума, количества государств мира, которые де-факто владеют ядерным оружием, развитие событий в мире, свидетельствующих о негативных тенденциях в сфере безопасности, появление угроз безопасности и в глобальном измерении, и для отдельных государств, в первую очередь безъядерных, в частности тех, которые приняли на себя обязательство нераспространения ядерного оружия, вызывает серьезную обеспокоенность.

Верховная Рада Украины считает, что “нынешняя международная обстановка и тенденции ее развития требуют эволюции идеологии, заложенной в Будапештском меморандуме, и ее обновленного воплощения путем принятия отдельного документа международно-правового характера, который содержал бы инструментарий, который будет гарантировать надежный ответ на современные вызовы национальной безопасности Украины. Инициатором разработки такого документа готова выступить Украина как государство, которое добровольно отказалось от ядерного оружия”.

Верховная Рада обращается к парламентам государств - гарантов нашей национальной безопасности с призывом поддержать эту инициативу.