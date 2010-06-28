Саммит G20 завершился итоговым заявлением и арестами

Саммит G20 завершился сегодня принятием 10-страничного итогового заявления и трех приложений к нему на 20 страницах, сообщает ИТАР-ТАСС.

В коммюнике по итогам саммита говорится, что страны-члены G20 договорились вдвое сократить дефицит своих бюджетов к 2013 году, в к 2016 году добиться стабилизации либо устойчивого снижения соотношения госдолга и ВВП.

Как и ожидалось, странам "Большой двадцатки" не удалось согласовать введение единого налога на финансовый сектор: в коммюнике говорится, что каждая из стран вправе самостоятельно решать, применять ли ей этот налог.

В целом, отметили главы G20 в итоговом заявлении, усилия по борьбе с последствиями мирового экономического кризиса, предпринятые с 2008 года, принесли свои результаты. Однако, хотя и есть признаки роста мировой экономики, пока он носит нестабильный и неравномерный характер, в ряде стран также сохраняется недопустимо высокий уровень безработицы, а социальные последствия кризиса продолжают ощущаться. К обсуждению мер, направленные на устранение вышеуказанных недостатков, страны - члены "Большой восьмерки" намерены вернуться на следующем саммите - в Сеуле в 2011 году.

Затем встреча состоится в ноябре 2011 года под председательством Франции и в 2012 - под председательством Мексики. Стремление России или Турции получить саммит в 2013 году пока документально не утверждено.

Полиция Торонто арестовала, по меньшей мере, 605 участников антиглобалистских акций протеста против саммита G20, переросших в массовые беспорядки, сообщает Reuters. В субботу демонстранты закидали камнями витрины магазинов и банков в центре города и подожгли несколько полицейских машин. Стараясь усмирить разбушевавшуюся толпу, полицейские применили против нее слезоточивый газ. Около 70 человек были задержаны в результате облавы на территории Университета Торонто в деловом центре города. У многих молодых людей были изъяты булыжники и камни.

Несколько десятков человек были арестованы во время одного из мирных маршей антиглобалистов: группа молодежи неожиданно вырвалась из общих рядов и попыталась прорвать полицейское оцепление. Еще четверых задержали минувшей ночью, когда они вылезали из люка на одной из улиц в центре Торонто.