В Испании поезд насмерть сбил 12 человек

В Испании поезд сбил группу подростков, переходивших железнодорожные пути на станции недалеко от Барселоны.

Как сообщает «Газета.ру», погибли 12 человек, еще 13 получили травмы.

Представитель правительства Каталонии заявил, что подростки, сбитые на железнодорожной станции города Кастельдефельс, предпочли перебежать пути по земле, нежели воспользоваться специальным подземным переходом.

Группа молодых людей за несколько секунд инцидента смогла уклониться от пригородного поезда, поэтому не заметила поезд дальнего следования и оказалась под его колесами.