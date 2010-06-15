В бундестаге будет День Украины

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 16-17 июня посетит с официальным визитом Федеративную Республику Германию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, программой визита предусмотрена встреча председателя ВР с президентом Бундестага ФРГ Норбертом ЛАММЕРТОМ.

В.ЛИТВИН также проведет встречи с президентом Ландтага (земельного парламента) земли Бранденбург Гунтером ФРИТШЕМ; с председателем Комитета Бундестага по делам ЕС Гунтером КРИХБАУМОМ и членами Комитета; с председателем Комитета Бундестага по иностранным делам Рупрехтом ПОЛЕНЦОМ и членами Комитета; с президентом Палаты депутатов земли Берлин Вальтером МОМПЕРОМ; с членами Немецко-Украинской межпарламентской группы Бундестага.

Председатель Верховной Рады также примет участие в публичных слушаниях «Внутренняя и внешняя политика Украины после смены власти» с участием депутатов Верховной Рады Украины и Бундестага.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЛИТВИН сообщил, что во время пребывания делегации ВР в Германии в Бундестаге будет отмечаться День Украины.

По словам председателя ВР, представителям коалиции и оппозиции, которые будут входить в делегацию, надлежит изложить свою точку зрения по поводу того, что в настоящее время происходит в Украине.