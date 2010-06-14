Киргизия: из затемненных машин одинаково расстреливают всех

К беспорядкам в Киргизии причастны специально подготовленные группы из граждан Таджикистана, заявил комендант Джалал-Абадской области и первый заместитель главы Государственной службы национальной безопасности Киргизии Кубат Байболов.

"Я со всей ответственностью заявляю, что это идеологическая диверсия и провокации", - сказал К.Байболов, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на агентство "Кабар".

По словам К.Байболова, "в разных местах появляются затемненные машины и одинаково расстреливают представителей обоих этносов". "Это специально подготовленные группы из граждан Таджикистана оказавшиеся по воле судьбы без средств к существованию. Их нанимателями являются приближенные семьи Бакиевых, отлученные от власти. У нас есть неопровержимые доказательства и признания задержанных. Они задержаны, на них заведены уголовные дела, все дознания ведутся в рамках процессуальных норм. Все показания фиксируются и все доказательства будут представлены обществу буквально на днях", - заявил он.