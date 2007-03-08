Капитана Америка признали оружием массового поражения
Героя застрелила возлюбленная
|Капитан Америка. Иллюстрация с сайта Marvel
В 25-м издании рассказывается о событиях, произошедших после "Гражданской войны". Правительство ввело обязательную регистрацию супергероев после того, как жертвами одного из их столкновений с суперзлодеями стали сотни мирных граждан, и общественность потребовала приравнять героев к оружию массового поражения.
Регистрация разделила лагерь борцов со злом на две фракции. Капитан Америка и его сторонники полагали, что закон является откровенным попранием гражданских свобод, в свою очередь Железный человек сотоварищи настаивали на том, что контролируемая государством подготовка отрядов супергероев принесет обществу лишь пользу.
Противостояние должно было завершиться в суде, на ступенях которого Капитан Америка и был застрелен своей возлюбленной Шэрон Картер, находящейся под контролем злодея Доктора Фаустуса.