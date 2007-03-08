Капитана Америка признали оружием массового поражения

Крупнейший производитель комиксов компания Marvel Entertainment решила поставить точку в истории одного из самых известных своих супергероев, боровшегося со злом на протяжении 65 лет. Как сообщает Marvel, речь идет о Капитане Америка, который в последней серии комиксов, посвященных ему, был застрелен снайпером.

В 25-м издании рассказывается о событиях, произошедших после "Гражданской войны". Правительство ввело обязательную регистрацию супергероев после того, как жертвами одного из их столкновений с суперзлодеями стали сотни мирных граждан, и общественность потребовала приравнять героев к оружию массового поражения.

Регистрация разделила лагерь борцов со злом на две фракции. Капитан Америка и его сторонники полагали, что закон является откровенным попранием гражданских свобод, в свою очередь Железный человек сотоварищи настаивали на том, что контролируемая государством подготовка отрядов супергероев принесет обществу лишь пользу.

Противостояние должно было завершиться в суде, на ступенях которого Капитан Америка и был застрелен своей возлюбленной Шэрон Картер, находящейся под контролем злодея Доктора Фаустуса.

Лента.ру