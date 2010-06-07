Польша борется со второй волной наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, пиковый уровень воды второй волны из реки Одра уже дошел до Вроцлава на западе страны, но ее уровень на метр меньше, чем во время первой волны в мае.

Уровень воды в самой большой польской реке Висла в Варшаве достигнет своего высшего показателя во вторник и, по прогнозам экспертов, будет на 20 см ниже, нежели в мае.

В польской столице также будет закрыта одна из основных дорог, находящаяся возле вала, который защищает город от наводнения. Также закроются учебные заведения, расположенные в районе возможных подтоплений.

Одним из наиболее пострадавших от наводнения городов стал Сандомеж на юге Польши, где подтопление угрожает также стеклозаводу.

Как сообщал УНИАН, польское правительство оценило ущерб от майского наводнения в более чем 2 млрд. евро.