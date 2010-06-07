В Шотландии сошел с рельсов и загорелся пассажирский поезд
09:19, 07 июня 2010Мир
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Два вагона зависли над обрывом
На западе Шотландии сошел с рельсов поезд, следовавший из Эдинбурга в курортный город Обан.
Как сообщает РИА «Новости»со ссылкой на британский телеканал Sky News, по данным Британской транспортной полиции, все пассажиры из поезда эвакуированы, пострадавших в результате аварии нет.
Два вагона состава зависли над 15-метровым обрывом. На месте работают пожарные.
"Это небольшой поезд из двух вагонов, первый из которых сошел с рельсов и загорелся. Все 60 пассажиров были эвакуированы", - сообщил официальный представитель транспортной полиции.
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