За кандидата в президенты Польши Коморовского готовы проголосовать 42%

За кандидата в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа" Бронислава КОМОРОВСКОГО готовы проголосовать 42% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует опрос MillwardBrown SMG/KRC, проведенный по заказу телеканала TVN24.

В то же время, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава КАЧИНСКОГО поддерживают 31% избирателей.

Третье место в рейтинге симпатий избирателей занял лидер партии "Союз левых демократов" Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ, который на сегодняшний день может рассчитывать на 6% голосов.

Свою поддержку анархисту Янушу КОРВИН-МИККЕ выразили 3% избирателей.

При этом, во втором туре за Б.КОМОРОВСКОГО готовы проголосовать 56% поляков, тогда как за Я.КАЧИНСКОГО - 35%.

Первый тур внеочередных президентских выборов состоится в Польше 20 июня, второй - 4 июля.

Очередные выборы главы Польского государства должны были бы состояться осенью этого года.