Премьер-министр Японии ушел отставку: он не выполнил обещание

Премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил о своей отставке.

Свое решение он объяснил тем, что потерял доверие народа.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы",всего за девять месяцев Юкио Хатояма из самого популярного политика Японии превратился в аутсайдера. На выборах в сентябре прошлого года его поддерживало около 70% избирателей, теперь его рейтинг упал до 20%. Решающую роль в стремительном падении доверия к премьеру сыграл вопрос о военной базе США на Окинаве. Выгнать американцев было одним из главных предвыборных обещаний Хатоямы, и он его не сдержал. На переговорах с президентом США Бараком Обамой японский премьер обошел этот вопрос стороной. Кроме того, на рейтинге Хатоямы негативно отразилась серия скандалов вокруг финансовой нечистоплотности его ближайшего окружения.

Выборы нового лидера Демократической партии Японии, который и станет премьером, намечены на завтра.