Российская разведка снизила активность в Чехии

Военная разведка Чехии опубликовала годовой отчет, в котором говорится, что российские разведывательные службы, ведущие деятельность в стране, снизили свою активность, после того как президент США Барак Обама объявил об отказе от планов размещения элементов противоракетной обороны (ПРО) США в Чехии и Польше. Согласно докладу военной разведки Чешской Республики за 2009 г., снижение разведывательной активности России приходится на вторую половину минувшего года, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В докладе указывается, что во второй половине 2009 г. военная разведка сотрудничала с гражданскими спецслужбами страны в деле выявления и пресечения деятельности российских агентов по инфильтрации в высшие командные структуры чешских вооруженных сил. Согласно докладу, российские разведслужбы пытались завладеть секретной информацией в высших эшелонах чешского военного командования. Однако после объявления Б.Обамы об отказе от размещения ПРО в Европе было зафиксировано снижение активности российских агентов.

По данным чешского телевидения, российские разведслужбы, в частности, пытались собрать секретную информацию о размещении радиолокационной базы США в Чехии, входящей в программу Дж.Буша, однако военная разведка Чехии успешно пресекла эти попытки. Чешское телевидение также утверждает, что конфиденциальная часть годового доклада посвящена тому, насколько близко к цели была российская разведка и через каких конкретно людей планировалось получить информацию.

Чешские СМИ отмечают, что в прошлом году Чехия выслала со своей территории четырех российских дипломатов, которые якобы проявляли интерес к секретной информации по размещению американского радара. При этом в российском Министерстве иностранных дел данные действия вызвали крайне негативную реакцию. "Это очередная провокация", - заявил тогда глава МИД России Сергей Лавров.