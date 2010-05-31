На президентских выборах в Колумбии лидирует экс-министр обороны

На президентских выборах в Колумбии, по предварительным результатам, лидирует бывший министр обороны Хуан Мануэль САНТОС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

58-летний Х.САНТОС, член правящей партии Национального единства и союзник Президента Альваро УРИБЭ, набрал 47,7% голосов, его основной противник, 58-летний Антанас Моккус ШИВИЦКАС, представляющий экологическую "Партию зеленых", получил 22,3% голосов.

Избирательные участки закрылись в воскресенье в 16.00 по местному времени. В волеизъявлении приняли участие почти 30 миллионов колумбийцев.

Нынешний глава государства А.УРИБЕ, правящий страной с 2002 года, рейтинг популярности которого превышает 70%, не может баллотироваться на третий срок подряд, согласно принятому в феврале решению Конституционного суда.

Чтобы победить в первом туре выборов, один из кандидатов должен набрать более 50% голосов.

В соответствии с Конституцией, глава государства избирается на четыре года и может быть переизбран только один раз. Президент Колумбии будет приведен к присяге 7 августа, он будет занимать этот пост до 2014 года.

За ходом выборов следили как местные, так и международные наблюдатели (от ОАГ и ЕС), а безопасность в день голосования обеспечивали 350 тысяч военных и полицейских.