«Большая вода» унесла 14 человеческих жизней в Польше

В Польше в результате наводнения погибло 14 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на главную комендатуру полиции Польши.

"На данный момент мы располагаем информацией о гибели из-за наводнения на территории всей Польши 14 человек", - сказал пресс-секретарь главного коменданта полиции Мариуш СОКОЛОВСКИЙ.

"Большая вода" в данный момент находится в районе Плоцка.

По данным Министерства внутренних дел страны, польская полиция и спасательные службы проводят массовую эвакуацию населения в затопленных районах. Для вывоза людей из зоны бедствия власти используют вертолеты и лодки.

В столице Польши в понедельник из-за угрозы затопления закрыты школы, детские сады и ясли в наиболее опасных районах Варшавы.

"Большая вода" уже третьи сутки проходит через Варшаву.

"У нас готовы планы возможной эвакуации для всех районов города, где есть угроза затопления", - сказала мэр Варшавы Ханна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬТЦ. Речь, в частности, идет о районах, расположенных возле Вислы: Мокотув, Вилянув, Вавер, Белоленка, Прага, Сьрудмесце, Жолибож и Беланы.

В полночь 24 мая власти столицы Польши закрыли одну из главных транспортных артерий города в связи с угрозой затопления: Вал Медзешиньский закрыт от Любельского тракта до Трассы Лазенковской. Вал Медзешиньский является одной из основных транспортных магистралей города и проходит вдоль Вислы, параллельно с защитными земляными валами.

Жители столицы опасаются, что "большая вода" может прорвать специальные земляные валы, защищающие город от наводнения. Х.ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬТЦ заявила, что "опасений быть не должно, земляные валы выдержат натиск воды".

Рекордно высокий уровень воды в Висле был зафиксирован в 1844 году, тогда вода поднялась до отметки 8,52 метра.