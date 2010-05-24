Эйяфьятлайокудль задремал

Начал затихать исландский вулкан Эйяфьятлайокудль, пепел от извержения которого стал причиной перебоев в воздушном сообщении над Европой, передает Би-Би-Си.

Специалисты полагают, что температура в кратере упала до 100 градусов, и теперь он извергает лишь пар, а не лаву. Однако говорить о том, что извержение закончилось, пока что рано.

Как отметила геофизик исландского метеорологического центра Стейнунн ЯКОБСДОТТИР, «в настоящее время вулкан задремал».

«Этот вулкан так себя ведет, он сначала затихает, а потом вновь оживляется, - сказала С.ЯКОБСДОТТИР. – Под ним продолжаются землетрясения».

Специалист Исландского университета Магнус ГУДМУНДССОН в воскресенье совершил облет вулкана и сообщил, что, судя по показаниям приборов, температура в кратере упала ниже точки кипения. Однако это еще не является доказательством прекращения вулканической деятельности. В прошлый раз, когда вулкан просыпался в 1821 году, извержение длилось 13 месяцев.

На пике своей активности вулкан выбросил в атмосферу огромное количество пепла. Это заставило авиакомпании прервать полеты из-за опасений, что пепел может повредить авиационные двигатели. Последствия извержения, связанные с отменой рейсов, ощутили на себе, в общей сложности, более 10 млн. пассажиров во всем мире.