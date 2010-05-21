Число зажиточных поляков за 10 лет увеличилось вдвое (исследование)

Количество граждан Польши, которые ежемесячно зарабатывают более двух тысячи долларов, за последние десять лет выросло вдвое и превысило 590 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные исследования KPMG.

50 тысяч поляков ежемесячно зарабатывают более 6 тысяч долларов (по нынешнему курсу 3,3 злотых за 1 дол.) и имеют дом стоимостью, по меньшей мере, миллион долларов.

Эксперты отмечают, что увеличение количества зажиточных и богатых людей в Польше приводит к активному развитию рынка товаров "люкс", на которые лишь в этом году поляки могут израсходовать свыше 8 миллиардов долларов (почти 2% ВВП страны в прошлом году - УНИАН).

По оценкам аналитиков, в ближайшие 2-3 года эти расходы могут вырасти на 50%.

Справка УНИАН. Бывший сателлит Советского союза Польша после развала СССР в начале девяностых начала политические и рыночные реформы, благодаря которым стране удалось добиться в 2004 г. присоединения к Европейскому Союзу.

Минимальная, определенная законом зарплата в Польше в этом году составляет около 400 долларов при средней по стране около 1000 долларов.

В 38-миллионной стране работает 15,9 миллионов человек.