Вьетнам хочет на порядок увеличить число своих студентов в Украине

Вьетнам хочет существенно увеличить количество своих студентов, которые учатся в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министр Украины, об этом заявил сегодня член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Хоанг Бинь КУАН во время встречи с Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Если учесть тот факт, что население Вьетнама составляет 86 млн., то сегодняшнее количество вьетнамских студентов и аспирантов, которые учатся в Украине, - 1063 человека - можно увеличить на порядок», - заявил руководитель отдела международных связей Центрального комитета правящей партии Вьетнама.

Он отметил, что одним из ключевых приоритетов в двустороннем сотрудничестве вьетнамская сторона считает именно сферу образования.