Вьетнам хочет на порядок увеличить число своих студентов в Украине
"Если учесть 86 млн. населения"
Вьетнам хочет существенно увеличить количество своих студентов, которые учатся в Украине.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министр Украины, об этом заявил сегодня член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Хоанг Бинь КУАН во время встречи с Андреем КЛЮЕВЫМ.
«Если учесть тот факт, что население Вьетнама составляет 86 млн., то сегодняшнее количество вьетнамских студентов и аспирантов, которые учатся в Украине, - 1063 человека - можно увеличить на порядок», - заявил руководитель отдела международных связей Центрального комитета правящей партии Вьетнама.
Он отметил, что одним из ключевых приоритетов в двустороннем сотрудничестве вьетнамская сторона считает именно сферу образования.