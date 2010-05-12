При крушении самолета в Триполи выжил восьмилетний ребенок
12:51, 12 мая 2010Мир
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Airbus-330 разбился при заходе на посадку
При крушении самолета в Триполи выжил восьмилетний мальчик из Нидерландов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.
По информации собеседников агентства, ребенок оказался единственным выжившим из числа находившихся на борту лайнера.
Airbus-330 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, прибывший из Йоханнесбурга (ЮАР), разбился при заходе на посадку в международном аэропорту Триполи в среду утром. По данным авиакомпании, на борту находились 93 пассажира и 11 членов экипажа. Причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов.
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