Власти Берлина готовятся к беспорядкам 1 мая

Власти и правоохранительные органы столицы Германии готовятся к возможным беспорядкам 1 мая - в субботу тысячи представителей ультраправых молодежных движений и их противников выйдут на улицы города.

1 мая не обходится без драк и столкновений демонстрантов с полицией - неонацисты проводят свои марши, антифашисты - акции протеста, зачастую гораздо более многочисленные и не менее агрессивные, пишет РИА "Новости".

На утро субботы и неонацисты, и антифашисты назначили своим сторонникам встречи в нескольких местах, в том числе на знаменитом вокзале Борнхольмер Штрассе (район Пренцлауэр Берг), где осенью 1989 года открылись первые шлагбаумы в Берлинской стене.

В качестве наиболее неспокойных районов называются три - восточноберлинские Фридрихсхайн и Пренцлауэр Берг, а также Кройцберг. Уже в ночь на субботу на проспекте, ведущем туда, выстроились десятки полицейских автомобилей.

Как сообщают местные СМИ, вечером в пятницу около тысячи неонацистов уже собрались у кафе "Цум Хенкер", но до столкновений дело не дошло.