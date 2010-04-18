Десятки тысяч поляков собрались в центре Кракова

Десятки тысяч поляков собрались на центральной площади Кракова для того, чтобы отдать последний долг трагически погибшим Президенту Польши Леху Качиньскому и его супруги Марии, которые сегодня будут похоронены в Вавеле.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным городской власти, на центральном рынке Кракова уже собралось 50 тысяч человек.

Тысячи людей также разместились вдоль королевского тракта, по которому тела президентской четы после богослужения в Мариацком костеле будут доставлены для захоронения в Вавель.

Многие люди держат в руках национальные флаги Польши с черными лентами и цветы.

Людям, прибывшим на похороны в Краков, помогают ориентироваться в городе несколько тысяч польских харцеров (скаутов).

В настоящее время 750-тысячный Краков, который был столицей Польши (в том числе, еще во времена королей), является вторым наибольшим городом в Польше после Варшавы, где вчера состоялись траурные мероприятия в память о погибших в авиакатастрофе под российским Смоленском.

По данным польской полиции, в траурных мероприятиях в Варшаве вчера приняли участие более 100 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, тела Леха и Марии Качиньских были доставлены в Краков сегодня утром.