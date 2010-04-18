В Краков доставили тела Леха и Марии Качиньских (фоторепортаж)

13:08, 18 апреля 2010
Разное
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Похороны состоятся в замке Вавель

В Краков, где сегодня состоятся похороны, доставили тела погибших в авиакатастрофе Президента Польши и его жены - Леха и Марии Качиньских.

Фото Оксаны Климончук, УНИАН

Президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария будут похоронены под Башней Серебряных Колоколов в кафедральном соборе краковского королевского замка Вавель.

Там в 14.00 пройдут богослужение и официальная церемония прощания. Траурная процессия пройдет по Королевскому тракту на Вавель к королевскому замку.

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