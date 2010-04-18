В Краков доставили тела Леха и Марии Качиньских (фоторепортаж)
13:08, 18 апреля 2010Разное
2198 0
Похороны состоятся в замке Вавель
В Краков, где сегодня состоятся похороны, доставили тела погибших в авиакатастрофе Президента Польши и его жены - Леха и Марии Качиньских.
Фото Оксаны Климончук, УНИАН
Президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария будут похоронены под Башней Серебряных Колоколов в кафедральном соборе краковского королевского замка Вавель.
Там в 14.00 пройдут богослужение и официальная церемония прощания. Траурная процессия пройдет по Королевскому тракту на Вавель к королевскому замку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter