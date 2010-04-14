Южная Осетия установила дипломатические отношения с Никарагуа

Министры иностранных дел Республики Южная Осетия и Республики Никарагуа Мурат ДЖИОЕВ и Самуэль Сантос ЛОПЕС подписали в Цхинвале декларацию об установлении дипломатических отношений.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомитете информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии.

«Это очень важный документ для наших государств. Этот документ станет дальнейшим продолжением плодотворного сотрудничества между нашими государствами, что в итоге будет способствовать миру и стабильности во всем мире», - сказал лидер Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ на церемонии подписания.

Как сообщал УНИАН, Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла и карликовое государство Науру.