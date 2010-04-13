На месте катастрофы Ту-154 нашли еще 20 фрагментов тел

Осмотр места катастрофы самолета Президента Польши займет 3-4 дня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр БАСТРЫКИН на заседании Государственной комиссии по установлению причин катастрофы самолета Ту-154.

«Мы предполагаем, что на досмотр места происшествия нам придется затратить еще 3-4 дня, поскольку многие вещественные доказательства и фрагменты тел оказались глубоко погруженными в почву на месте происшествия», - сказал А.БАСТРЫКИН.

Он сообщил, что 60 следователей-криминалистов продолжают работать на месте происшествия.

«Получены новые результаты. Обнаружены ранее не обнаруженные фрагменты тел, более 20 фрагментов тел погибших при авиакатастрофе. Обнаружено 7 пистолетов. Завершен осмотр фрагментов самолета. И сейчас мы приступаем к детальному осмотру места происшествия», - сказал он.

А.БАСТРЫКИН отметил, что часть предметов, ценностей, документов уже осмотрена и передается польской стороне.

Он подчеркнул, что все работы ведутся в тесном взаимодействии с оперативной группой военных следователей Польши.