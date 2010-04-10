Полный список пассажиров и экипажа разбившегося Ту-154

Общественные деятели, священники, военные

Список пассажиров и экипажа разбившегося под Смоленском Ту-154 опубликован на сайте «Gazeta Wyborcza». *** Президент Польши Лех Качиньский Супруга президента Мария Качиньска Последний президент Польской Республики в изгнании Рышард Качоровский Вице-спикер Сейма Кшиштоф Путра Вице-спикер Сейма Ежи Шмайдзиньский Вице-спикер Сената Польши Кристина Бохенек Руководитель Канцелярии президента Владислав Стасяк Руководитель Бюро национальной безопасности Александр Щигло Замминистра иностранных дел Анджей Кремер Замминистра национальной обороны Станислав Коморовский Замминистра культуры Томаш Мерта Глава Польского Национального Банка Славомир Скшипек Омбудсмен Януш Кохановский Председатель Польского Олимпийского комитета Петр Нуровский Ветераны, члены катынских семей и сотрудники общественных организаций: Тадеуш Лютоборский Зенона Мамонтович-Лоек, председатель Польского катынского фонда Стефан Меляк, председатель Катынского комитета Станислав Микке, заместитель председателя Совета Охраны Памяти борьбы и Мученичества Бронислава Оравец-Реслер Катажина Пискорска Анджей Сариуш-Скомпский, председатель Федерации Катынских семей Войцех Северин Лешек Сольский Тереса Валевска-Приялковска, Фонд Голгофа Востока Габриель Зых Эва Бонковска Анна Боровска Бартош Боровский Дариуш Малиновский Януш Куртыка, глава Института Национальной памяти Януш Крупский, директор Управления по вопросам ветеранов и репрессированных лиц Анджей Пшевозник, секретарь Совета охраны памяти борьбы и мученичества Мачей Плажиньский, президент Ассоциации «Польское Сообщество» Иоанна Агатка-Индецка, председатель Верховного совета адвокатов Бригадный генерал Станислав Наленч-Коморницкий, канцлер военного ордена Virtutti Militari Подполковник Збигнев Дембский, член капитула военного ордена Virtutti Militari Чеслав Цивиньский, председатель Всемирного Союза бойцов Армии Крайовой Рышард Румянек, священник, ректор Университета им. кардинала Стефана Вышиньского Эдвард Духновский, генеральный секретарь Ассоциации сибирских ссыльных Юзеф Йонец, ксендз, председатель Общества "Parafiada" Здислав Крул, капеллан варшавского отделения Объединения катынских семей Анна Валентинович Янина Натусевич-Миллер Януш Закшеньский Адам Квятковский Марчин Вершховский Мачей Якубик Тадеуш Стахельский Дариуш Янковский Депутаты и сенаторы: Лешек Дептула, партия PSL Гжегож Долняк, PO Гражина Генсицка, PiS Пшемыслав Госевский, PiS Себастьян Карпинюк, PO Изабелла Яруга-Новацка, Lewica Збигнев Вассерманн, PiS Александра Наталли-Свят, PiS Аркадиуш Рыбицкий, PO Иоланта Шиманек-Дереш, Lewica Веслав Вода, PSL Эдвард Войтас, PSL Янина Фетлинска, PiS Станислав Зайонц, PiS Священники: Тадеуш Плоский, генерал, полевой епископ Войска Польского Мирон Ходаковский, генерал, православный архиепископ Войска Польского Адам Пильх, полковник, евангелический капеллан Ян Осиньский, подполковник, полевой капеллан Войска Польского Анджей Квасник, капеллан Федерации катынских семей Представители вооруженных сил: Глава Генерального штаба Войска Польского Франчишек Гонгор Оперативный командующий польских вооруженных сил, генерал Бронислав Квятковский Командующий ВВС, генерал Анджей Бласик Командующий Сухопутными войсками, дивизионный генерал Тадеуш Бук Командующий Войсками специального назначения Влодзимеж Потасиньский Командующий ВМФ, вице-адмирал Анджей Карвета Командующий гарнизоном Варшавы, бригадный генерал Казимеж Гиларский Лица, сопровождавшие президента Работник канцелярии президента Павел Выпых Работник канцелярии президента Мариуш Хандзлик Директор дипломатического протокола МИД Мариуш Казана Ян Кшиштоф Ардановский, советник президента Роман Инджейчик, капеллан президента Мажена Павляк, врач президента Александр Федорович, переводчик русского языка Барбара Маминьска, канцелярия президента Софья Крушиньска-Густ, канцелярия президента Изабелла Томашевска, канцелярия президента Катажина Дорачиньска, канцелярия президента Дариуш Гвиздала, канцелярия президента Якуб Опара, канцелярия президента Сотрудники Бюро национальной обороны: подполковник Ярослав Флорчак капитан Дариуш Михаловский поручик Павел Янечек подпоручик Петр Носек ст. хорунжий Артур Француз хорунжий Яцек Сурувка хорунжий Павел Краевский хорунжий Марек Улерик мл.хорунжий Агнешка Погрудка-Венцславек Экипаж: капитан Аркадиуш Протасюк, командир майор Роберт Гживня, второй пилот поручик Артур Зентек, штурман хорунжий Анджей Михаляк, техник Барбара Мацейчик, стюардесса Наталья Янушко, стюардесса Юстина Монюшко, стюардесса

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