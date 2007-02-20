Первый в мире кибуц отказался от коммунизма

Жители первого в мире кибуца Дгания (сайт ), основанного в 1910 году на слиянии Тивериадского озера и реки Иордан, решили отказаться от коммунистического принципа распределения материальных ценностей и приватизировать собственность, пишет газета The Guardian.

Такое решение было принято общим голосованием. Более того, на протяжении года 320 жителей кибуца уже получали зарплату в соответствии с выполняемой работой. Раньше все заработанные деньги были общественными, одна их часть шла на оплату коммунальных услуг, а другая - распределялась между членами общины в соответствии с размерами семьи.

После приватизации жители будут по отдельности оплачивать расходы на электричество и воду, а также перечислять подоходный налог в счет поддержки хозяйства. В прошлое уйдут бесплатная столовая и бесплатное пользование кибуцным транспортом.

Каждый житель Дгании уже на протяжении нескольких лет самостоятельно оплачивает свои коммунальные расходы, поскольку так выходило дешевле. Кроме того, многие члены кибуца давно не работают на совместных предприятиях обищны, а перебрались в города, где занимаются бизнесом или состоят на госслужбе.

В Дгании выращивают авокадо, бананы и финики, имеется молочная ферма и небольшой производственный цех. Кибуц известен тем, что в нем родился израильский политик и военачальник Моше Даян, который в разные годы руководил министерствами сельского хозяйства и финансов, а также возглавлял Генштаб Армии обороны Израиля.

Как отмечает газета, приватизация Дгании отражает общий процесс изменений, происходящих в еврейских коммунах. В настоящее время в Израиле 268 кибуцев, в которых живут 117 тысяч человек. Почти две трети из этих хозяйств уже приватизированы. Более того, на большинстве участков работают наемные служащие - зачастую приезжие из Таиланда.

Лента.ру