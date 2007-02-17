Кондолиза Райс прибыла с внезапным визитом в Ирак

Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с необъявленным визитом в Багдад, сообщает Reuters со ссылкой на заявление сотрудника американского посольства в стране. По информации дипломатического источника в ходе визита К.Райс проведет ряд встреч с различными официальными лицами страны.

На 19 февраля с.г. запланирована встреча К.Райс с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и президентом Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом.