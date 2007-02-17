Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в США (фото)

Не менее 19 рабочих получили ранения и травмы при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в западной части американского штата Техас, сообщает Associated Press. Причем состояние троих раненых, получивших тяжелые ожоги, оценивается медиками как критическое.

С места ЧП эвакуированы свыше 400 рабочих. Над заводом в небо поднимаются клубы черного дыма, которые видны на удалении до 100 километров.

Перекрыты все трубопроводы.

Предприятие принадлежит компании Valero Energy Corp. Его мощность - 170 тысяч баррелей в день.

Фото AP