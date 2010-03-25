Российско-американский договор по СНВ выходит на финишную прямую

Россия и США подпишут новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) 8 апреля в столице Чехии Праге.

Как передает Радио «Свобода»,официальные представители Москвы и Вашингтона заявляют, что основные положения документа согласованы. Сообщается, что окончательные детали договора Президенты России и США Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Барак ОБАМА обсудят в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, срок Договора СНВ-1, действовавшего с 1994 года, истек 5 декабря 2009 года.

Летом 2009 года президенты США и России подписали рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, что подтвердило намерения двух стран заключить новый договор.

Также они поручили зафиксировать в новом договоре сокращение боезарядов до 1500-1675 единиц, а предельные уровни для стратегических носителей - в пределах 500-1100 единиц.

В связи с завершением срока действия договора Россия и США в совместном заявлении подтвердили 4 декабря 2009 г. гарантии безопасности Украине, Казахстану и Беларуси как неядерным странам.

Предыдущий договор обязывал Москву и Вашингтон сократить стратегические ядерные силы с 10 тысяч боеголовок у каждой из сторон до 6 тысяч.

В начале марта 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил России в Киеве подписать новый российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях.