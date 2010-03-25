Арабские страны разработали "План спасения Иерусалима"

Арабские страны разработали "План действий по спасению Иерусалима", который будет представлен на утверждение лидерам арабских государств на саммите в Ливии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на египетские СМИ.

План предусматривает, в частности, создание специальной комиссии в рамках Лиги арабских государств, которая "зафиксирует все действия Израиля по изменению демографической ситуации в Иерусалиме, захвату собственности арабского населения, в том числе домов палестинцев".

Затем эта комиссия подготовит обращения в Международный суд ООН и Международный уголовный суд, а также в другие суды, в том числе национальные, "которые имеют полномочия на преследование Израиля за нарушения прав палестинцев".

Арабские страны также намерены увеличить до 500 миллионов долларов финансирование Фонда Иерусалима, через который получают помощь палестинские жители этого города.

План предусматривает созыв специальной конференции под эгидой ЛАГ, на которой будут обсуждаться вопросы реализации этого плана, поддержки арабского присутствия в Иерусалиме. Планируется также проведение "недели Иерусалима в арабских СМИ".

Арабским дипломатам в ООН будет поручено добиться проведения специальных заседаний международной организации для обсуждения израильских действий.

Как ожидается, арабские лидеры утвердят этот план на саммите в ливийском городе Сирт 28 марта.