Глава дипломатии ЕС объявила о закрытии театра одного актера

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН назвала основные цели внешней политики Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

“Именно сейчас мы имеем шанс построить то, к чему многие в Европе - и многие в этом зале - стремились в течение длительного времени: более сильную и ответственную европейскую внешнюю политику”, - заявила К.ЭШТОН.

Она отметила, что основой для такой политики должна стать защита интересов европейцев во всем мире. К.ЭШТОН отметила, что сегодня никто в мире не может сохранить для себя “остров стабильности” в океане нестабильности и опасности. Она также обратила внимание на то, что нынешняя ситуация в мире характеризуется глубокой взаимозависимостью в политике, экономике, безопасности и других сферах.

“Очевидно, я отдаю преимущество тому, за что бы мы должны были отвечать как европейцы”, - сказала шеф европейской дипломатии.

Она отметила, что в проекте доклада о создании Европейской службы внешних действий, подготовленной в Европарламенте, “правильно подчеркивается” необходимость нового подхода ЕС к коллективным действиям в ответ на глобальные вызовы. При этом, по убеждению К.ЭШТОН, этот новый подход должен воплощаться, во-первых, в обеспечении большей стабильности и безопасности в странах - соседях ЕС, прежде всего, за счет содействия проведению реформ в этих странах. Во-вторых, по словам, К.ЭШТОН, ЕС должно отвечать на глобальные вызовы безопасности, для чего он должен иметь всеобъемлющие стратегические подходы. В-третьих - построить новую систему стратегических отношений со странами и международными организациями, поскольку многие вопросы, по словам вице-президента Еврокомиссии, не могут быть решены сегодня только “одним актером”.

Как сообщал УНИАН, должность шефа европейской дипломатии появилась в ЕС 1 декабря 2009 года, когда вступило в силу Лиссабонское соглашение ЕС. Этот документ также предусматривает создание Европейской службы внешних действий, которая будет заниматься обеспечением деятельности главного дипломата ЕС и осуществлением единой внешней политики ЕС.