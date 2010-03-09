Полиция Кипра нашла останки бывшего Президента

Полиции Кипра, вероятно, удалось обнаружить похищенные в прошлом году останки экс-Президента страны Тассоса Пападопулоса, передает Би-Би-Си.

Тело бывшего лидера было найдено на одном из кладбищ Никосии благодаря поступившей информации, источник которой не раскрывается, сообщил местным СМИ представитель полиции.

Будет проведена экспертиза ДНК, чтобы окончательно удостовериться, что это действительно останки бывшего главы государства.

Т.Пападопулос находился на посту Президента с февраля 2003-го до декабря 2008 года, когда скончался от рака легкого в возрасте 74 лет.

Тело было похищено из могилы на кладбище в селении Дефтера недалеко от Никозии 11 декабря прошлого года, за сутки до церковной службы в годовщину смерти политика.

Виновники и мотивы преступления неизвестны, однако, по данным полиции, их действия были спланированы и подготовлены. В частности, они сумели поднять 250-килограммовую могильную плиту.

Т.Пападопулос в молодости участвовал в вооруженной борьбе против британского правления на Кипре и за долгую карьеру нажил множество врагов.

Он известен, прежде всего тем, что в период его правления греки-киприоты отвергли на референдуме предложенный ООН план воссоединения страны, одобренный киприотами-турками.