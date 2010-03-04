Страсбургский суд рассматривает рекордный иск к России - 72 млрд. евро

Сегодня Европейский суд по правам человека в Страсбурге начал рассмотрение рекордного иска акционеров нефтяного концерна "ЮКОС" к Российскому государству. Уничтоженное предприятие требует 72 миллиарда евро компенсации, сообщает “Немецкая волна”.

Российское правительство обвиняется в нарушении статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, а также ряда положений международных конвенций, которые были допущены в ходе расследования дела "ЮКОСа".

В астрономическую сумму иска включено и возмещение убытков "ЮКОСа", и проценты по ним. Это самая большая сумма, выплаты которой когда-либо требовали через Страсбургский суд, пишет агентство "Франс пресс". Между прочим, оборонный бюджет России - где-то вдвое меньше.

Адвокат "ЮКОСа" Пирс ГАРДНЕР обвиняет российское правительство в систематическом доведении предприятия Михаила ХОДОРКОВСКОГО до банкротства путем непомерных налоговых взысканий на протяжении 2000-2003 годов. Счета нефтяников заморозили, и предприятие было полностью парализовано. "Это, по сути, скрытое отчуждение имущества", - утверждает П.ГАРДНЕР.

Между тем представитель российского правительства Майкл СВЕЙНСТОН отрицает выдвинутые обвинения. Он заявил, что "ЮКОС" виновен в масштабных налоговых мошенничествах.

После ареста основателя "ЮКОСа" в 2003 году один из российских судов обязал предприятие вернуть государству около 3 миллиардов евро. В последующие годы с концерна взыскали в целом почти 20 миллиардов евро. В 2006 г. "ЮКОС" был объявлен банкротом.

Учитывая это, адвокат П.ГАРДНЕР отметил, что нефтяное предприятие М.ХОДОРКОВСКОГО было вторым крупнейшим налогоплательщиком в российскую казну, и налоговая служба Москвы не обнаружила никаких несоответствий в бухгалтерии концерна. По словам представителей "ЮКОСа", цель нынешней жалобы - защитить интересы 55 тысяч акционеров, которые пострадали в результате банкротства.

Интересно, что жалоба "ЮКОСа" была подана еще 23 апреля 2004 года, в январе 2009 г. ее частично приняли к рассмотрению. Решения Европейского суда по правам человека придется ожидать не один месяц. Но даже в случае положительного постановления обозреватели сомневаются, что государство рассчитается.

На рассмотрении в Страсбурге находятся и другие связанные жалобы, сообщила адвокат экс-главы "ЮКОСа" Карина МОСКАЛЕНКО: "Мы доказывали политическую мотивированность дела М.ХОДОРКОВСКОГО и говорили о том, что и его арест, и последующее преследование были связаны с определенной заинтересованностью российской власти. Привели огромный материал фактологии, который это обосновывает“.