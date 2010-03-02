Депутат ЕП: Янукович в Брюсселе произвел хорошее впечатление

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ произвел хорошее впечатление на высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза, с которыми провел двусторонние встречи во время своего первого зарубежного визита в Брюссель 1 марта.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал председатель делегации Европейского парламента по вопросам сотрудничества с Украиной Павел КОВАЛЬ.

«Был подготовлен. Знал, какие у него цели. В целом произвел хорошее впечатление», - сказал он.

П.КОВАЛЬ отметил, что пока рано делать выводы о том, какой будет политика нового Президента Украины в отношении Евросоюза, членство в котором было абсолютным приоритетом для его предшественника Виктора ЮЩЕНКО.

Евродепутат считает положительным тот факт, что свой первый визит новый Президент Украины осуществил именно в Брюссель, но призвал не переоценивать его значения.

«Это был положительный шаг, но это не был шаг, который определяет политическое направление ЯНУКОВИЧА», - сказал П.КОВАЛЬ, отметив, что стоит обратить внимание на результаты визита В.ЯНУКОВИЧА в Россию, запланированного на 5 марта.

«Думаю, в действительности только через несколько месяцев сможем сказать, в каком направлении развиваются дела», - сказал евродепутат.

Он также положительно оценил главную тему переговоров В.ЯНУКОВИЧА с еврочиновниками – отмена виз для украинцев.

«Это был очень удачно выбранный главный мотив визита ЯНУКОВИЧА. Если удастся определить условия, на которых визы будут отменены, это будет большой успех. Но пока еще рано об этом говорить», - сказал П.КОВАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Брюсселе В.ЯНУКОВИЧ провел встречи с руководителями институтов Европейского Союза - с президентом ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ, президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ.