Янукович, возможно, разочарует своих кремлевских сторонников

The Washington Post не исключает, что новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ разочарует своих кремлевских сторонников. Об этом американское издание пишет в номере от 28 февраля 2010 года (перевод Inopressa.ru).

"В ходе избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧ постарался отделаться от имиджа кремлевского наймита и позиционировать себя как приверженца дальнейшей интеграции в Европу - в параллель с более тесными отношениями с Россией", - пишет корреспондент Филип П.ПЭН.

По мнению многих аналитиков, более вероятно, что в В.ЯНУКОВИЧЕ разочаруется Москва, а не Запад, так как от его президентства она хочет намного большего. Приоритетные задачи Владимира ПУТИНА - расширение российского контроля над газотранспортной системой Украины, частичное сворачивание сотрудничества Украины с НАТО, продление арендного договора на базу российского ВМФ в Севастополе и расширение доступа российских инвесторов и бизнесменов на украинский рынок.

Как считает Сэмюэль ЧЕЙРЕП из Center for American Progress (Вашингтон), США преследуют на украинском направлении более скромные цели: наряду с ЕС они будут уговаривать В.ЯНУКОВИЧА продолжать сотрудничество с НАТО и принять законы, санкционирующие совместные учения. Как ожидается, администрация Барака ОБАМЫ вновь потребует навести порядок в коррумпированной украинской энергетике, но серьезный прогресс в этой сфере маловероятен ввиду позиции бизнесменов, которые поддерживают В.ЯНУКОВИЧА, говорят аналитики.

"Лакмусовыми бумажками" станут судьбы законопроекта о регулировании внутреннего рынка газа по европейским стандартам и российского проекта международного консорциума по модернизации украинских газопроводов и управлению ими, указал Михаил ГОНЧАР из Nomos Center (Украина). По словам М.ГОНЧАРА, В.ЯНУКОВИЧ также рассматривает российское предложение сотрудничества в сферах добычи урана и производства ядерного топлива, которое вытеснит с рынка американскую компанию Westinghouse.

В.ЯНУКОВИЧ вряд ли поспешит в объятия России, так как могущественные бизнесмены, которые его поддерживают, заинтересованы в западных рынках больше, чем пять лет назад, и опасаются российской конкуренции, полагает Иван ЛОЗОВЫЙ, президент Института государственности и демократии (Киев).