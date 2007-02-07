Комиссаров должно стать меньше, а полномочий больше

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер ФЕРХОЙГЕН считает, что комиссаров должно стать меньше.

Об этом он заявил сегодня на семинаре “Институционные последствия более широкой интеграции”, организованном в Брюсселе группой демократов и либералов за Европу (ALDE) Европарламента.

“Сейчас мы расширяемся экстенсивным путем, в том числе, путем увеличения комиссаров. Если так будет продолжаться и дальше, то мы получим институционный кошмар”, - сказал вице-президент.

Он отметил, что по его убеждению, институционные реформы, в которых нуждается ЕС, должны предусматривать, прежде всего, уменьшение количества комиссаров и улучшение качества их работы и уровня ответственности, а также расширение полномочий Европарламента.

В частности, по мнению Г.ФЕРХОЙГЕНА, именно парламент должен избирать Президента Еврокомиссии.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии высказался и за модификацию деятельности Совета ЕС.

“Я за парламентаризацию законодательного процесса путем модификации деятельности Совета ЕС”, - заявил вице-президент Еврокомиссии, отметив, что, по его убеждению, нынешние органы власти ЕС страдают от излишнего бюрократизма и медлительности в принятии решений.

“Сегодня мы не можем выполнять задачи, которые ставит XXI век: мы все чаще встречаемся с комплексами проблем, а не с отдельными проблемами, как это было раньше и на что была рассчитана система управления, сохранившаяся в ЕС до этого времени”, - отметил Г.ФЕРХОЙГЕН.

Как сообщал УНИАН, обсуждение необходимости институционных реформ безрезультатно продолжается в ЕС уже несколько лет подряд. Одним из шагов улучшения системы управления ЕС было решение о подписании Конституционного соглашения, однако после отрицательных результатов на референдумах во Франции и Нидерландах в 2004 году, переговорный процесс о внедрении Конституции ЕС замедлился. Германия, которая председательствует в ЕС с 1 января по 30 июня 2007 года, поставила перед собой задачу возобновить переговоры о Конституционном соглашении и найти решение, которое бы удовлетворило всех членов ЕС.