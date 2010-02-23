Завтра полностью прекратится сообщение с Грецией

Около трех миллионов жителей Греции, как ожидается, примут участие в общенациональной забастовке, намеченной на 24 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Earth Times. Население Греции составляет около одиннадцати миллионов человек.

Авиасообщение с Грецией в среду будет полностью прервано, так как к забастовке присоединятся авиадиспетчеры. Кроме того, в акции протеста против сокращения зарплат госслужащим, примут участие сотрудники государственных банков и крупнейшие профсоюзы.

22 февраля представители профсоюзов блокировали вход в афинскую биржу. Руководству биржи пришлось активировать запасную систему электронных торгов.

Ранее забастовки в знак протеста против правительственных мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита, провели также сотрудники налоговой и таможенной служб, министерства финансов, а также работники гражданской авиации, врачи и местные органы власти.

В начале текущего года власти Греции обнародовали план сокращения государственных расходов, чтобы к 2012 году снизить дефицит бюджета до 2,8 процента ВВП. План, в частности, предусматривает уменьшение зарплат бюджетникам, повышение цен и реформу налогового законодательства. Эти меры вызвали недовольство населения страны.

В 2009 году дефицит бюджета Греции составил 12,7% ВВП - больше всех среди стран еврозоны. Кроме того, госдолг страны превысил сто процентов ВВП, что привело к появлению в СМИ слухов о возможном дефолте Греции.

11 февраля президент Евросоюза Херман ван РОМПЕЙ заявил, что Евросоюз поможет Греции справиться с дефицитом бюджета, не уточнив, однако, какие именно меры готов принять для этого ЕС. Позднее премьер-министр Люксембурга и председатель Еврогруппы Жан-Клод ЮНКЕР предупредил, что ЕС наложит на Грецию экономические санкции, если страна не сможет к 16 марта представить дополнительные меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита.