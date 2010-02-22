На инаугурацию от Грузии приедет председатель парламента
19:55, 22 февраля 2010Мир
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Решение президента
В инаугурации нового Президента Украины примут участие председатель парламента Грузии Давид БАКРАДЗЕ и вице-спикер Михаил МАЧАВАРИАНИ.
Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Грузия-Онлайн».
Как заявил на сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии спикер, их визит в Украину будет предпосылкой того, что дружба и сотрудничество между двумя странами продолжится и в будущем.
После заседания бюро М.МАЧАВАРИАНИ пояснил журналистам, что приглашение на инаугурацию получила страна, и президент после консультаций решил, что в церемонии от Грузии примет участие спикер парламента Давид БАКРАДЗЕ.
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