ЕС на инаугурации Януковича будет представлять Эштон
16:57, 22 февраля 2010Мир
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Сказано в Брюсселе...
|Кэтрин ЭШТОН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом К.ЭШТОН сообщила на пресс-конференции после завершения заседания Совета иностранных дел ЕС.
“Я хочу еще раз поздравить украинский народ с проведением честных и свободных выборов, которые стали образцом для всего региона, а также Виктора ЯНУКОВИЧА с победой... Я буду в Киеве на инаугурации, где буду представлять ЕС”, - сказала она.
Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Украине состоялись 17 января и 7 февраля. По их результатам Президентом Украины избран В.ЯНУКОВИЧ, инаугурация которого состоится 25 февраля.
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