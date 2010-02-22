На Гаити - новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло сегодня у побережья Гаити, пострадавшего от двух разрушительных землетрясений более месяца назад.

Как передает РИА “Новости” со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 10 километров в 35 километрах к западу от столицы страны города Порт-о-Пренс.

Сообщений о новых жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как сообщалось, в результате разрушительного землетрясения 12 января в стране погибли, по различным данным, от 170 тыс. до 230 тыс. человек. Около 1,5 млн. человек проживают в палаточных лагерях, разрушено более 250 тыс. домов.