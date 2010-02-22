Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Украине

Вопрос о политической ситуации в Украине включен в повестку дня открывающегося в понедельник в Брюсселе очередного заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза.

Встреча пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

В ее пресс-службе РИА Новости ранее не смогли подтвердить участие Эштон в предстоящей в Киеве инаугурации избранного новым президентом Виктора Януковича.

"Я пока не могу подтвердить, что госпожа Эштон (в соответствии с Лиссабонским договором о реформировании институтов власти ЕС она является главой дипломатии этой региональной организации) примет участие в инаугурации. Это будет объявлено позже", - сказала собеседница агентства.