Грецию охватила всеобщая забастовка

Греческие аэропорты закрыты сегодня для всех внутренних и зарубежных рейсов в связи с тем, что авиадиспетчеры участвуют в 24-часовой забастовке служащих госсектора. Греческие и зарубежные авиакомпании постарались проинформировать пассажиров об отмене рейсов, и их представители переоформляют билеты на четверг и другие дни.

Забастовка служащих госсектора Греции проводится в знак протеста против сокращения зарплат и других мер жесткой экономии, объявленных правительством, передает ИТАР-ТАСС. В акции принимают участие работники министерств и госпредприятий, закрыты все университеты, технические вузы и школы, в больницах принимают пациентов только в экстренных случаях.

Городской общественный транспорт работает как обычно, за исключением легкого наземного метро и поездов Организации железных дорог Греции, которые делают перерывы в работе на несколько часов.

Профсоюз "Всерабочий фронт борьбы", близкий к Компартии Греции, проводит митинг на центральной афинской площади Синтагма, а профсоюз служащих госсектора собирает протестующих на площади Клатмонас. "Всерабочий фронт борьбы" намерен также провести митинги в Салониках и еще 64 городах страны.

Продолжают протесты и греческие фермеры, которые вот уже месяц с перерывами блокируют дороги в центре и на севере Греции, а также важный КПП "Промахонас" на греко-болгарской границе.

Правительство 9 февраля сообщило, что помимо сокращения реальных зарплат на 5-20% вводится новая шкала налогообложения, согласно которой необлагаемый налогом минимум сохраняется на уровне 12 тысяч евро в год, а для больших доходов предусматривается возрастающий коэффициент. Тот, кто получает свыше 60 тысяч евро в год, будет платить налог по максимальной ставке в 40%.

Создается и специальное подразделение налоговой службы, которое "опишет" все дорогостоящее имущество граждан - автомашины, квартиры, загородные дома, бассейны для сравнения их стоимости с декларируемыми доходами. Вводится ежегодный налог на крупную недвижимость, который составит 0,1% на недвижимость стоимостью 400-500 тысяч евро. Те же, кто имеет недвижимость стоимостью свыше 800 тысяч евро, будут ежегодно платить государству 1%, то есть более 8 тысяч евро.