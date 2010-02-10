"Единая Россия" и грузинская оппозиция договорились сотрудничать

Партия «Единая Россия» и оппозиционная партия «Движение за справедливую Грузию» подписали сегодня в Москве соглашение о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ по итогам подписания соглашения сообщил, что у «Единой России» на сегодняшний день других контактов с оппозиционными партиями нет.

«Если другие партии пожелают, то, возможно, мы в течение года и с ними сможем выйти на какие-то отношения. Главное, чтобы это были здоровые силы Грузии и чтобы они представляли достаточно серьезную часть электората, пользовались массовой поддержкой избирателей», - сказал он.

Б.ГРЫЗЛОВ подчеркнул, что главное, что создан канал отношений уже на официальном партийном уровне между Грузией и Россией.

Подписанное соглашение предполагает начало партийного взаимодействия, которое предусматривает взаимные консультации, обмен информацией, обмен опытом партстроительства.

В свою очередь, лидер партии «Движение за справедливую Грузию» Зураб НОГАИДЕЛИ заявил, что подписанное соглашение закладывает фундамент для развития отношений России и Грузии.

«Мы отдаем себе отчет в том, что российско-грузинские отношения сегодня находятся на очень низком уровне. Поэтому подписанное сегодня соглашение между нашими партиями - это очень важный, исторический документ, который закладывает фундамент завтрашнего дня, когда российско-грузинские отношения начнут постепенно улучшаться, когда вражда сменится дружбой и партнерскими отношениями», - сказал он.

Как известно, З.НОГАИДЕЛИ с февраля 2005 года по ноябрь 2007 занимал должность премьер-министра Грузии. Позже ушел в оппозицию к Президенту Грузии Михаилу СААКАШВИЛИ.