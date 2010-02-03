Янукович считает неактуальной деятельность ГУАМ

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает неактуальной деятельность международного объединения ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в ходе поездки в Луганскую область.

«На мой взгляд, в определенной степени потеряна актуальность этого союза или практическое развитие этого политического проекта, потому что я за эти пять лет слышал только разговоры вокруг него, но не видел конкретных действий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он пообещал, что в случае избрания Президентом Украины готов обсудить этот и другие вопросы с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.