В России в кризис значительно возросло производство коньяка и икры

Захлестнувший российскую промышленность кризис обнажил неожиданные островки роста: в 2009 году двузначные цифры роста показало производство коньяка, икры и препаратов для наркоза. Об этом свидетельствует доклад Росстата о промышленном производстве, передает «Рейтер».

Абсолютным же рекордсменом по темпам роста в РФ в прошлом году стало производство кожаных папок - их выпуск вырос в 8,8 раза - до 2,2 миллиона штук на фоне общего спада легкой промышленности на 16 процентов. Следом идут шкурки голубого песца - их производство увеличилось на 34 процента, и детская обувь - рост более чем на 16 процентов.

В фармацевтической промышленности спутниками наркоза стали обезболивающие и жаропонижающие препараты - их производство увеличилось на 30 процентов, хотя в целом отрасль упала на 8,3 процента.

Коньяк стал единственным исключением в грустной динамике алкогольной отрасли: производство спирта и ликероводочных изделий сократился на 1,6 и 7,3 процента, до 46,4 миллиона декалитров и 113 миллиона соответственно.

В производстве продуктов питания, где общее падение составило 0,5 процента, растущих позиций было больше. Наиболее сильно выросло производство быстрозамороженных овощей (на 35 процентов), растительного масла (32,6 процента), пищевых концентратов (31 процент), белково-витаминных добавок в кормов для животных (82 процента), натурального кофе (43,8 процента), свинины (26 процентов) и икры (22,2 процента).

Худшие показатели в потребительской индустрии показали производство льняных тканей и женских пальто, сократившееся более чем на 40 процентов, а также валенок, где падение составило 35 процентов.

В пищевой индустрии сильнее всего в 2009 году сократилось производство сахара из импортного сырца - на 27 процентов, и кофейных напитков - на 49 процентов.