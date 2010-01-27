Начальника охраны Давосского форума нашли мертвым

Глава службы безопасности Давосского международного экономического форума Маркус Райнхардт 26 января был найден мертвым в одном из отелей в Давосе, сообщает newsru со ссылкой на агентство Reuters.

По словам полиции, все указывает на то, что Райнхардт покончил с собой. Остальные подробности в данный момент не разглашаются из уважения к семье погибшего.

61-летний Маркус Райнхардт занимал должность главы охраны Давосского форума на протяжении 25 лет - с 1984 года. Его самоубийство не было связано с профессиональной деятельностью, утверждает агентство dpa. Обязанности главы службы безопасности во время проведения Давосского форума, открывающегося 27 января, будет выполнять капитан полиции Маркус Сутер.