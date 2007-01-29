Пресс-служба Лукашенко обещает разобраться с ”провокаторами”

Руководитель пресс-службы президента Белоруссии Павел Легкий опроверг сведения о том, что Александр Лукашенко якобы аннулировал белорусско-российские договоренности в области транзита нефти, сообщает Лента.ру.

По словам Легкого, белорусские власти расценивают появление такой информации как "чистой воды провокацию" и намерены в ближайшее время разобраться в обстоятельствах этого инцидента. "Вне всякого сомнения, целью появления этой дезинформации является попытка дестабилизировать отношения между Белоруссией и Россией", - отметил глава пресс-службы Лукашенко.

Сообщение об аннулировании президентом Белоруссии достигнутых с Москвой договоренностей о транзите нефти поступило в воскресенье по каналам ИТАР-ТАСС и по-прежнему доступно на интернет-сайте агентства. По данным корреспондента ИТАР-ТАСС, Лукашенко предложил пересчитать все платежи, обложив российские компании дополнительной пошлиной.

Напомним, что в начале января белорусские власти ввели пошлину на транзит через территорию республики российской нефти. Однако Россия отказалась ее платить. После того, как стало известно об отборах Минском российского топлива в счет погашения новых пошлин, Москва прекратила прокачку сырья по белорусскому участку трубопровода.

В итоге поставки нефти в ряд европейских государств были прекращены с 8 января. После подписания 12 января российско-белорусского соглашения поставки нефти в Европу возобновились в полном объеме.

23 января Лукашенко заявил, что потребует от Москвы денег за аренду земли под нефтепроводами на территории республики.